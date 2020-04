CME : Une commission des mines par visioconférence

Initialement prévue le 15 avril, puis annulée pour « faute de réunion du quorum », la Commission des Mines doit se réunir ce mercredi 29 avril par « visioconférence » pour examiner une demande de prolongation et l’extension de surface d’une concession de la Compagnie minière Espérance (CME) appartenant à « la famille Ostorero » en partenariat avec le géant mondial de l’or Newmont. Une visioconférence qui se tiendra à 15h selon nos informations. Pour rappel la Commission des Mines est composée de représentants de l’Etat, des collectivités locales, du secteur minier et économique, des associations environnementales et des peuples autochtones et bushinengé.

Sur le site d’Espérance, entre les communes d’Apatou et Grand-Santi, un gisement aurifère estimé à plusieurs dizaines de tonnes d’or réunit autour d’un partenariat la PME guyanaise CME (Compagnie minière Espérance) appartenant à la « famille Ostorero » et la multinationale états-unienne Newmont, plus gros producteur d’or au monde en 2018. Près d’un an après le rejet formulé par le gouvernement du dossier Montagne d’or, en raison de « l’incompatibilité du projet actuel avec les exigences de protections environnementales », le projet Espérance pourrait relancer le débat sur l’exploitation industrielle de l’or guyanais.

Le 15 avril 2020, la commission départementale des mines de Guyane devait examiner la prolongation et l'extension en surface de la concession minière d'Espérance, détenue par la CME. La société guyanaise souhaite y mener une exploitation d'or alluvionnaire couplée à une exploration de l'or primaire dirigée par Newmont, en vue de déboucher à terme sur une exploitation industrielle du gisement. La réunion de la commission, organisée en pleine crise sanitaire, fut annulée « faute de réunion du quorum » expliquait la préfecture. Du côté du collectif Or de question qui a fédéré les organisations opposées au projet de la Montagne d'or, on criait « victoire » dans un tweet imputant l'annulation de la commission des mines à « la pression citoyenne et la veille continue » faite par le collectif. Quelques heures plus tôt, Or de question publiait un communiqué dénonçant un « nouveau projet de type « Montagne d'or », d'une ampleur accrue »