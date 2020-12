602 M€, le Budget 2021 de la CTG

Les conseillers territoriaux votent ce mercredi 16 décembre le budget primitif 2021 fixé à 602 M€ par le cabinet territorial. Les documents soumis au vote des conseillers territoriaux ce mercredi 16 décembre dans le cadre de l’examen du budget 2021 de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) portent sur plusieurs orientations prioritaires : “la mise à niveau du service départemental d’incendie et de secours”, “le développement des équipements nécessaires à la pratique sportive et culturelle sur le territoire”, “la montée en puissance des actions d’éducation, de formation et d’insertion”, “la santé et l’action sociale”. Les recettes et dépenses de fonctionnement…