Comment la Cour a justifié la condamnation des 4 manifestants à 18 mois ferme avec maintien en détention

Stéphane Palmot, Alexander Marchener, Richard Cimonard respectivement président, 1er vice-président et second vice-président du collectif des 500 Frères contre la délinquance ont vu leur peine confirmée : 18 mois d’emprisonnement et maintien en détention. Gilles Beaudi, militant syndical UTG (Union des travailleurs guyanais) à la mairie de Cayenne, a été condamné comme auteur principal à 18 mois au lieu de 12 mois en tant que complice en première instance. Il a aussi été maintenu en détention. La Cour a ajouté pour les 4 prévenus l’interdiction pour 5 ans d’exercer une fonction publique et l’interdiction pour 3 ans de participer à…

Cet article est composé de plusieurs parties, lire la suite: 1 2 3 4 5 6 7