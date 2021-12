Christiane Taubira « envisage d’être candidate » à la présidentielle

L’ancienne garde des sceaux et ex-députée de la Guyane, Christiane Taubira vient d’annoncer qu’elle « envisage d’être candidate à l’élection présidentielle » d’avril 2022. Son annonce pourrait rebattre les cartes à gauche. Mais jusqu’à quel point ? Sa prise de parole était attendue depuis les récents appels du pied d’Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo pour une candidature unie à gauche et l’organisation d’une primaire. Dans un message vidéo de trois minutes, diffusé sur les réseaux sociaux ce matin vendredi 17 décembre, Christiane Taubira annonce qu’elle « envisage d’être candidate à la présidentielle ». Dans ce message, visionné plus de 150 000 fois sur son…