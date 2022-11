Dans l’Ouest de la Guyane, un village amérindien tient tête à un projet de centrale électrique

Depuis plus de 3 ans, le village amérindien de Prospérité demande le déplacement de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) jugée trop proche de certaines de ses habitations et prenant place sur des terres qu’il revendique. Les soutiens à cette résistance, relativement peu nombreux à l’origine, se sont multipliés depuis la garde-à-vue du chef du village le 24 octobre dernier qui a profondément choqué dans la communauté amérindienne et au-delà. Une occupation du site s’est mise en place, mêlant revendications autochtones et considérations écologistes. Ils sont environ 200 à s’être réunis le mercredi 9 novembre sur le site de…