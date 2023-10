CEOG : plainte collective contre le préfet et le directeur de la DGTM

Une plainte collective au pénal déposée notamment par l’Association Nationale pour la Biodiversité (ANB) pour « abus d’autorité » et « prise de mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi » a été déposée mercredi 27 septembre devant le Tribunal judiciaire de Cayenne à l’encontre du préfet de Guyane Antoine Poussier et d’Yvan Martin, à la tête de la Direction générale des territoires et de la mer (DGTM). Cette requête émane des opposants à la Centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG) qui tentent par la voie judiciaire de faire cesser les travaux réenclenchés le 16 août dernier. L’Association Nationale pour la…