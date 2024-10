La CEOG et le village Prospérité actent la fin d’un long conflit

Après des années de conflit, un protocole d’accord a été signé jeudi 24 octobre entre la Centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG) et l’Association Village Prospérité. Il prévoit le retrait des plaintes déposées de part et d’autre et la création d’un fonds de dotation de 1,5 million d’euros à destination du village sur les 25 ans de vie de la centrale électrique, dont l’emplacement a été vigoureusement contesté. Fin août, un accord de fin de conflit avait été annoncé par un communiqué conjoint de la Centrale électrique de l’Ouest guyanais, portant un projet de centrale électrique, et de l’Association Village…