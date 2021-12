Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais : mobilisation au carrefour Margot

Une mobilisation contre l’emplacement de la Centrale Electrique de l’Ouest Guyanais (CEOG) a eu lieu samedi en début de matinée au carrefour Margot. La revendication est toujours la même : « déplacer la centrale ». Ce samedi matin, entre environ 6 heures et 9 heures 30, une partie des habitants du village amérindien de Prospérité (Atopo W+p+ en langue kali’na), entre Saint-Laurent et Mana, ont occupé le carrefour Margot. Soutenus sur place par des membres des organisations autochtones : Jeunesse Autochtone de Guyane (JAG) et Fédération des Organisations Autochtones de Guyane (FOAG), et par une petite dizaine de militants de…