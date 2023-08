Les objectifs d’autonomie énergétique des Outre-mer passés au crible

Dans un rapport d’information sur l’autonomie énergétique des Outre-mer co-signé par le député de la Guyane Davy Rimane et le député de la Réunion Jean-Hugues Ratenon, les objectifs d’autonomie énergétique des territoires ultramarins à l’horizon 2030 sont épluchés. Dense et pédagogique, le rapport de cette mission d’information émet des réserves quant à l’ambition du 100% énergies renouvelables et place au centre du débat l’enjeu d’une mobilité décarbonée dans les territoires ultramarins, alors que la production d’énergie y est de plus en plus vertueuse pour l’environnement. D’après les députés Davy Rimane (GDR-NUPES, Guyane), président de la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée…