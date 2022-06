Ce lundi 20 juin, le tribunal administratif de Cayenne a étudié de nouveaux recours contentieux concernant le projet de centrale électrique EDF-PEI au Larivot. Saisi par les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, le rapporteur public a livré ses conclusions sur le permis de construire de la centrale et la déclaration d’utilité publique du projet de canalisation de transport de combustible destiné à l’alimenter. La passe d’armes se poursuit entre les associations environnementalistes et les défenseurs du projet controversé de centrale électrique EDF au Larivot à Matoury. Ce lundi 20 juin une nouvelle audience a eu lieu au…