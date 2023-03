Cancer : la Guyane vise l’autonomie de la prise en charge d’ici 2030

Mandatés par l’Agence régionale de santé (ARS), deux professeurs en cancérologie ont restitué mardi 28 février le fruit de leur diagnostic des besoins et de l’offre de soins en oncologie de la Guyane. Une liste de propositions qui vise à autonomiser le territoire dans la prise en charge des cancers d’ici 2030. Actuellement, la maladie est la principale source d’évacuation sanitaire (Evasan), notamment en raison de l’absence d’une filière de radiothérapie locale. L’équation est simple : le cancer est en Guyane la 2e infection longue durée la plus fréquente après le diabète de type 1 et 2 et la 2e…