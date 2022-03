Benoît Boulhaut, vice-président de la Fedom-G, à la Une de Guyane 1ère, le jour de son procès

Le vice-président de la FedomG (Fédération des opérateurs miniers de Guyane) a fait la Une du journal de Guyane 1ère, hier soir, le 10 mars. Il s’exprimait sur le cours de l’or. Le matin même au tribunal judiciaire du Larivot était programmé son procès en correctionnelle pour des «abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles» et «exploitation minière illégale portant atteinte à l’environnement: coupe de bois et de forêt à Maripasoula». La défense a soulevé des exceptions de nullité, verdict le 5 mai. Benoit et Romain Boulhaut, Dominique Yoma, Nildete Monteiro Da…