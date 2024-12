Au moins 14 morts et 250 blessés après le passage du Cyclone Chido à Mayotte

Au moins 14 personnes ont péri et 250 ont été blessées après le passage samedi du cyclone tropical Chido à Mayotte, ont indiqué les autorités dans un bilan encore très provisoire.

Le bilan du passage à Mayotte du cyclone tropical Chido s’annonce lourd. Ce dimanche, 24h après que le département français de l’océan Indien ait été touché par ce cyclone de forte intensité, les autorités ont fait état de 14 morts et 250 blessés dans un bilan qu’elles précisent encore très provisoire.

Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper le territoire ultramarin depuis plus de 90 ans, selon Météo France. L’oeil du cyclone tropical Chido est passé samedi « au nord de Mayotte entre 09h et 13h » indiquait dans un communiqué la préfecture de Mayotte qui a décidé « le passage de l’alerte cyclonique en niveau violette », soit le plus haut niveau d’alerte.

Les importantes rafales de vent ont ravagé Grande Terre, principale île de l’archipel mahorais où se concentre la majorité des 320 000 habitants du 101e département. Un tiers de cette population vit notamment dans des bidonvilles. Après le passage du cyclone, cet habitat précaire est « complètement détruit » a déclaré le ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, samedi, à l’issue d’une réunion interministérielle de crise.

Le ministre a estimé qu’il « faudra sans doute des jours » pour « affiner » le bilan humain. Mais « nous craignons qu’il soit lourd », a-t-il prévenu, parlant d’une « situation dramatique ». Il se rendra lundi dans l’archipel et a annoncé l’envoi de renforts massifs pour la sécurité civile. Environ 800 personnels, du matériel et du personnel médical vont converger vers Mayotte pour venir en aide à la population.

L’hôpital touché

La situation laisse présager de sévères difficultés d’approvisionnement en eau dans un archipel déjà soumis à des coupures régulières. Plus de 15 000 foyers ont par ailleurs été privés d’électricité, selon la ministre de la Transition écologique démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher. Les appels téléphoniques, y compris d’urgence, ont été drastiquement limités.

Plusieurs infrastructures essentielles, comme l’aéroport ou l’hôpital de Mamoudzou, ont également été touchées par le cyclone.

Sur X, la députée mahoraise Estelle Youssouffa (groupe Liot), appelle les autorités à déclencher l’état d’urgence pour « déployer l’armée » dans l’archipel afin de « protéger la population des pillages« .

« Beaucoup d’entre nous avons tout perdu », a déploré sur Franceinfo le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, faisant état du « cyclone le plus violent et destructeur que nous ayons connu depuis 1934″.

Les îles voisines des Comores ont en revanche été largement épargnées par le cyclone qui a touché ce dimanche la côte du Mozambique.