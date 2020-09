Au Guyana, une difficile alternance politique sur fond de pétrole

Après un long processus électoral sujet à tensions, Irfaan Ali, 40 ans, a finalement été nommé président du Guyana le 2 août 2020, cinq mois jour pour jour après les élections très contestées du 2 mars. Cinq mois durant lesquels les partis politiques du Guyana ont ferraillé pour l’accession au pouvoir dans ce pays du Plateau des Guyanes, frontalier du Suriname, du Venezuela et du Brésil et où l’exploitation offshore par la compagnie ExxonMobil des importantes réserves pétrolières a commencé fin 2019. Le président sortant David Granger, 74 ans, et la coalition de partis APNU+AFC qui soutenait sa candidature, contestent…