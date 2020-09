Atlas critique : d’autres cartes de la Guyane sont possibles

Vient de paraître aux éditions du CNRS un « Atlas critique de la Guyane » qui déconstruit les représentations cartographiques dominantes pour faire émerger d’autres manières de cartographier la Guyane. Cet ouvrage richement illustré apporte des éléments de réflexions stimulants à nombre de débats guyanais, sur l’orpaillage, le foncier, la biodiversité… Sous la direction des chercheurs au CNRS Matthieu Noucher et Laurent Polidori, 80 contributeurs ont mobilisé leurs connaissances en cartographie et géographie bien sûr, mais aussi en histoire, sociologie, anthropologie, linguistique, botanique, philosophie… pour interroger des cartes existantes et proposer des représentations alternatives de la Guyane. L’Atlas critique de la Guyane…