Assemblée nationale : dernière ligne droite pour le Budget Outre-mer

La Commission des Lois de l’Assemblée nationale a donné ce mardi un avis favorable aux crédits de la mission Outre-mer. Dans cette partie de la loi de finances pour 2022 on trouve une subvention de 20 millions d’euros afin que la Collectivité territoriale de Guyane revienne à l’équilibre et des mesures afin de lutter contre l’habitat indigne et insalubre en Guyane. C’est la dernière ligne droite pour le dernier budget de ce quinquennat d’Emmanuel Macron et le gouvernement affirme vouloir « aller vite ». Auditionné par les députés de la Commission des Lois ce mardi 2 novembre, le ministre des Outre-mer Sébastien…