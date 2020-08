Aux Antilles, l’épidémie s’accélère, notamment en Guadeloupe

Aux Antilles, comme partout en France, l’épidémie de coronavirus connaît une accélération, depuis la fin du confinement. En cause, la circulation des gens, l’arrivée de touriste, la reprise de la vie, finalement. Alors, un peu partout, les autorités locales prennent des mesures de plus en plus restrictives. Petit état des lieux. De notre correspondante en Guadeloupe, Amandine Ascensio La semaine dernière, les autorités sanitaires guadeloupéennes ont identifiés 325 cas de Covid-19. Une augmentation sans précédent sur l’île, y compris pendant la première vague de l’épidémie et du confinement. A tel point que dimanche soir, le directeur général du CHU de…