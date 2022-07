Aménagement urbain à Saint-Laurent : réunion publique houleuse à Margot

Organisée jeudi dernier, la réunion publique qui présentait l’aménagement envisagé du carrefour Margot à Saint-Laurent du Maroni, et qui ouvre la période de concertation avec la population jusqu’au 5 août, s’est avérée plutôt mouvementée du côté des habitants. En cause, l’impression d’être mis à l’écart de l’élaboration du projet. A Margot, du nom du carrefour qui dessert l’entrée de Saint-Laurent et amorce la route qui mène à Mana, les projets d’aménagement se pressent. Cité judiciaire, centrale électrique, logements et zone d’activité économique (Guyaweb du 15/02/2021), Margot est amenée à changer de visage dans les prochaines années. La forêt et les…