Amapá : le nombre de cas positifs vient de doubler en 6 jours

Le gouvernement de l’Amapá a indiqué ce vendredi après-midi que 2 322 cas positifs ont été confirmés au total dans cet Etat de 845 000 habitants depuis le début de l’épidémie soit un taux d’incidence de 2,74 cas d’infections au Covid-19 confirmés pour 1000 habitants, un taux supérieur à celui de la France qui est de 2,06 cas confirmés pour un millier d’habitants (138 421 x 1000/67 000 000).

Et ce alors qu’en France, l’épidémie a au minimum deux mois de plus.

En 6 jours, le nombre de cas positifs en Amapa a quasiment doublé : il était de 1187 cas samedi 2 mai après midi, il est donc de 2322 cas vendredi 8 mai après-midi.

123 nouveaux cas sont confirmés ce vendredi en Amapa : 57 à Macapá, 1 à Santana, 51 à Laranjal do Jari, 2 à Oiapoque, 6 à Pedra Branca do Amapari, 4 à Vitória do Jari, 1 à Itaubal et 1 à Cutias do Araguari.

Le bulletin du gouvernement de l’Etat voisin de la Guyane fait état ce jour de 5 décès de plus liés au coronavirus.

Concernée, la commune de Pedra Branca do Amapari, enregistre son premier décès. Il s’agit d’une femme de 31 ans sans comorbidité signalée.

Les 4 autres décès du jour en Amapa sont tous des habitants de Macapá.

En premier lieu, 2 hommes, 63 et 73 ans, sans comorbidités déclarées. Une autre personne de sexe masculin, de 44 ans, souffrant de comorbidités liées à l’obésité, l’hypertension et le diabète. Le dernier décès, survenu à domicile, concerne un homme de 62 ans sans antécédent de comorbidité.

Ainsi, l’Etat d’Amapá déplore désormais 66 décès liés au coronavirus et ce dans 10 de ses 16 municipalités (Macapá 42 / Santana 9 / Laranjal do Jari 8 / Mazagão 1 / Oiapoque 1 / Porto Grande 1 / Vitória do Jari 1 / Tartarugalzinho 1 / Ferreira Gomes 1 / Pedra Branca do Amapari 1)

Oiapoque, la ville frontière de la Guyane, compte désormais 53 cas confirmés de coronavirus et 87 cas suspects.

Depuis mardi (voir cet article), toutes les communes de l’Amapa sont touchées par le coronavirus.

