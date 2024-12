Taxe sur les billets d’avion : plusieurs compagnies rétropédalent suite au rejet du Budget 2025

Le projet de loi de finances 2025 ayant été rejeté suite à la censure du gouvernement de Michel Barnier mercredi dernier, la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, inscrite via un amendement du gouvernement au Budget 2025, est par conséquent abandonnée. Les compagnies Air France et Air Caraïbes, qui opèrent en Guyane, ont annoncé suspendre la collecte anticipée de cette taxe et se sont engagées à rembourser la différence à leurs clients.