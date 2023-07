Air Guyane : la grève illimitée des pilotes se poursuit

Le Comité social et économique qui s’est tenu hier après-midi entre la direction de la compagnie aérienne et ses employés n’a pas permis de trouver une issue au mouvement de grève entamé le 14 juillet par les pilotes d’Air Guyane et durci en milieu de semaine. Aucun avion ne volera ce week-end sur les lignes intérieures de la Guyane. Depuis plus d’une semaine, les pistes d’atterrissage de Maripasoula, Camopi ou Saint-Laurent sont désertes. La faute à un large mouvement social au sein de la compagnie aérienne Air Guyane, suivi par 95% des pilotes. Entamée le 14 juillet, la grève s’est…