Dans l’Ouest, « les Accords de Guyane, on ne les voit pas »

Cinq ans après les mobilisations sociales qui ont secoué la Guyane, les habitant·es de l’Ouest que nous avons rencontré·es ne retiennent qu’une longue liste d’engagements non tenus, alors qu’à Saint-Laurent les récents actes de vandalisme dans des collèges échauffent les esprits. A la gare routière de Saint-Laurent du Maroni, lundi, drapeaux de la Guyane et ballons aux couleurs du peyi encadraient l’estrade installée pour la commémoration, organisée par le Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES), des cinq ans de la « marche historique » du 28 mars 2017. Ce jour-là, comme à Cayenne, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté dans les…