Accident de pirogue à Camopi, le chef coutumier Guy Barcarel toujours introuvable

Porté disparu depuis dimanche soir en raison d’un accident de pirogue survenu dans le secteur de Camopi au cours d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal, le chef coutumier de la communauté Teko Guy Barcarel, qui pilotait l’embarcation, reste introuvable. Ce mardi 9 mai, les recherches se poursuivent nous indiquent les Forces armées de Guyane (FAG).

Piroguier pour la Légion étrangère, chef coutumier de la communauté Teko et membre du Grand conseil coutumier, Guy Barcarel, 45 ans, est porté disparu depuis dimanche soir. Vers 21 heures, la pirogue qu’il pilotait pour le compte du 3e régiment étranger d’infanterie en opération de lutte contre l’orpaillage illégal sur la crique Jalbot à une heure de navigation de Camopi, a percuté un tronc d’arbre et éjecté Guy Barcarel de l’embarcation. Depuis, le quadragénaire et père de 6 enfants est introuvable malgré les recherches menées par la gendarmerie.

« L’accident s’est produit au cours d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal, à la recherche d’une pirogue logistique illégale évoluant dans le secteur de Camopi« , précise un communiqué de la préfecture qui revient sur les circonstances du tragique événement. « L’embarcation a heurté un arbre alors qu’elle opérait de nuit par une météo défavorable. Sous le choc, le piroguier est tombé de l’embarcation.«

Au cours de l’accident, un gendarme mobile de l’escadron 14/1 de gendarmerie mobile de Satory a également été blessé à la tête. Le militaire a été pris en charge au dispensaire de Camopi.