A Saint-Laurent, Eric Dupond-Moretti annonce une « convention d’entraide pénale » avec le Suriname

Le ministre de la justice a fait une escale dans l’Ouest. L’occasion d’annoncer le début d’une coopération judiciaire en matière pénale plus étroite avec le Suriname et surtout, de se faire conter les multiples enjeux sociaux qui traversent la capitale de l’Ouest. C’est un monstre gris qui atterrit sur la piste du petit aérodrome de Saint-Laurent du Maroni. A son bord, le ministre de la Justice et garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, tout juste revenu du Suriname voisin. Alors qu’à 250 km de là, route de Montabo, les Assises de la sécurité battent leur plein, le ministre a choisi de…