982 kilos de cocaïne saisis en 2022

Ce mardi, la direction régionale des douanes a présenté son bilan 2022 lors d’une conférence de presse commune de la douane, de la préfecture et du parquet de Cayenne. Actif dans la perception des taxes et la lutte contre tous les trafics, le service rattaché au ministère de l’Economie et des Comptes publics a surtout saisi de la cocaïne en 2022. Près d’une tonne, dont 80% à l’aéroport Felix-Eboué, aujourd’hui placé sous le régime du « 100% de contrôle des passagers ». L’année 2021 avait été tronquée par le Covid, tant au niveau de l’activité économique, des échanges internationaux, que des trafics…