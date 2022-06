60e anniversaire de la disparition de Justin Catayée

Une cérémonie commémorative ouverte à tous organisée par le Parti Socialiste Guyanais aura lieu à Cayenne ce mercredi matin 22 juin, date anniversaire de la mort du député autonomiste de Guyane.

Né à Cayenne en 1916, engagé dans les Forces Françaises Libres durant la Seconde Guerre mondiale, Justin Catayée devient ensuite professeur de mathématiques au lycée Félix Eboué.

Conseiller municipal de Cayenne à partir de 1953, membre de la Section Française de l’Internationale Ouvrière, il la quitte pour fonder le Parti Socialiste Guyanais en 1956.

Justin Catayée est élu député de Guyane en 1958 et il milite activement en faveur de l’obtention d’un statut spécial d’autonomie pour le territoire.

Il décède le 22 juin 1962 sur la commune de Deshaies en Guadeloupe lors du crash de l’avion qui le ramenait de Paris vers la Guyane.

Cette disparition brutale a alimenté la thèse d’un attentat visant à éliminer Justin Catayée dont la revendication d’une autonomie pour la Guyane gênait le pouvoir gaulliste de l’époque.

Les circonstances du crash de l’avion transportant le député de Guyane ont été analysées en 2016 par une commission d’information et de recherche à laquelle ont participé des historiens guyanais.

Les travaux de cette commission ont mis en cause la responsabilité de l’État dans le crash mais ont invalidé la thèse d’un attentat visant Justin Catayée (Guyaweb du 22/11/2016).

Le sujet reste néanmoins sensible et controversé et début 2022 le Parti Socialiste Guyanais organisait un événement intitulé « Accident ou attentat ? Le procès qui n’a jamais eu lieu ».