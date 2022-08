Le nombre d’homicides en Guyane sur la période 2016/2021 est le plus élevé de France : 9,33 fois la moyenne nationale pour 100 000 habitants

Selon une analyse du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 5000 homicides en France entre 2016 et 2021. 85% d’entre eux étaient intentionnels, 15% des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La Guyane est le champion toutes catégories. Sur l’ensemble du territoire français, on compte 1,2 homicide pour 100 000 habitants sur la période 2016-2021. La Guyane, la Guadeloupe et la Martinique sont les trois premiers en matière de taux d’homicide par habitant. Il est de 11,2 en Guyane numéro un, 6,4…