Dans l’édition du Canard Enchaîné de ce jour, mercredi 7 juin, figure un focus sur la « Guyane, la ruée vers l’or et vers l’argent sale », signé de Jean-Louis Le Touzet. L’orpaillage illégal « pas près d’être éradiqué » y est qualifié d’ « académie du crime organisé » par le procureur général près la Cour d’appel de Cayenne et présenté comme « un fléau » par une source militaire du Volatile.

On y apprend aussi qu’une conférence « Orpaillage illégal et biodiversité » s’est tenue le 30 mars et que le chef de l’état-major de lutte contre l’orpaillage et la pêche illégale (EMOPI) Damien Ripert a confirmé le nombre de « 8500 garimpeiros dont 80% d’origine brésilienne » qui extraient chaque année « 10 tonnes d’or issues de 350 chantiers et 100 sites primaires », détruisent « 500 hectares » de forêt et déversent « 30 tonnes de mercure ». Cette activité illégale rapporte « 500 millions euros par an » selon la préfecture de Guyane qui, rappelons-le, ne convie plus la presse à la présentation du bilan annuel des opérations de lutte contre l’orpaillage illégal « Harpie » lancées en 2008 et dont le budget est estimé à « 75 millions » par an (lire l’édition du Canard Enchaîné du 7 juin 2023).

Rencontre entre Lula et Macron les 22 et 23 juin

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva sera en visite à Paris les 22 et 23 juin pour une « réunion bilatérale » avec le président français Emmanuel Macron – qui accueillera en même temps le Sommet pour un « Nouveau pacte financier mondial ». Cette réunion entre Lula et Macron aura sûrement des saveurs amazoniennes. Pour rappel, la Guyane et le Brésil se partagent le poumon Amazonie en proie à la déforestation. Ce sujet était au coeur de la rencontre entre Emmanuel Macron et le cacique brésilien Raoni, fervent défenseur de la forêt amazonienne reçu à l’Elysée dimanche 4 juin.

Néanmoins, pour Maiouri Nature Guyane, cette rencontre entre le chef Raoni et Emmanuel Macron n’est qu’une « lugubre mise en scène du lobby de la biomasse industrielle, visant à camoufler la politique de destruction de la forêt amazonienne en Guyane française », l’association dénonçant « la politique menée par la France en Guyane et notamment la promotion de la déforestation de la forêt amazonienne française, pour alimenter une industrie biomasse non durable. Un modèle de production d’électricité qui, à l’utilisation de biomasse forestière, ajoute la combustion de bois de défriche agricole et de plantations à vocation énergétique menaçant des milliers d’hectares d’espaces forestiers. »