Gauthier Horth jugé coupable d’orpaillage illégal et de blanchiment condamné à 18 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d’amende

Le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FedomG) au moment des faits, Gauthier Horth a été reconnu coupable d’orpaillage illégal et de blanchiment, a annoncé le tribunal correctionnel du Larivot qui rendait son verdict ce jeudi à 14 heures. Explications. Personne ou presque à l’audience de Gauthier Horth qui n’était pas là pour entendre le verdict le concernant, pas plus que son avocat Me Jean-Yves Marcault-Derouard. Pas la moindre presse non plus, hormis Guyaweb. Le président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane (FedomG) au moment des faits et ancien journaliste de France-Guyane, Gauthier Horth, a…