Exploitation minière «illégale portant atteinte à l’environnement» : le parquet requiert la relaxe

Vendredi, un exploitant minier du Haut-Maroni était appelé à la barre du tribunal de Saint-Laurent pour des faits suspectés d’exploitation minière illégale ayant « [porté] atteinte à l’environnement ». En face, l’Office national des forêts (ONF), le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et Guyane Nature Environnement (GNE) se sont tous trois constitués partie civile. Maître Mabile, avocat de l’ONF a demandé plus d’un million d’euros en préjudice écologique, « la plus grosse somme jamais demandée depuis la loi de 2016 [sur la réparation du préjudice écologique, ndlr] » a-t-il précisé. Le parquet a requis la relaxe. Délibéré le 23 novembre. Journée d’audience…