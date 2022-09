Chaque année, la Guyane est le territoire le plus meurtrier de France et de loin !

Cela ne date pas d’aujourd’hui cette situation de la Guyane, territoire le plus meurtrier de France. Dès 2005 donc bien avant 2016, l’on avait déploré un chiffre record de 42 morts avec moins de population. Et la solution du rapatriement d’un demi-escadron de militaires (gendarmes) voués à Harpie, avait déjà été adoptée -en deux temps après un passage par la Guadeloupe- fin avril 2017. Explications. «La situation est mauvaise et depuis longtemps (…) Nous devons regarder la réalité en face même si elle n’est pas belle et peut même être effrayante », avait, rappelé le procureur de la République de…