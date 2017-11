Le Sénat dit oui au pétrole guyanais

Lors de l’examen au Sénat les 7 et 8 novembre, du projet de loi visant à mettre fin à l’exploitation d’hydrocarbures, un amendement permettant aux régions d’outre-mer d’explorer et d’exploiter le pétrole a été adopté. Porté par le sénateur de l’Eure Les Républicains Ladislas Poniatowski, ce texte autorise les régions d’outre-mer à « renouveler une concession après 2040 et délivrer un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable » sans date butoir. Si l’Assemblée nationale valide ce texte, l’exploration et l’exploitation de pétrole pourront donc avoir lieu dans les régions ultramarines que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte,…