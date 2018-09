Moins de deux mois après son incarcération, Léon Bertrand pourrait commencer à demander un bracelet électronique…

Le jeu des remises de peine automatiques ajouté à une détention provisoire de 3 mois et 13 jours déjà effectuée par l’intéressé dans le cadre de cette affaire des pots de vin et marchés truqués de la CCOG vont rendre Léon Bertrand théoriquement éligible à un aménagement de peine et à une sortie de prison plus rapide que les non initiés ne le pensent… Explications. Si Léon Bertrand est définitivement condamné à trois ans de prison ferme dans l’affaire de la CCOG dont il perdra sans tarder la présidence (voir cet article), cela ne signifie pas qu’il effectuera à partir…