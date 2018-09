L’emprisonnement de Léon Bertrand va devoir être mis en œuvre…

Le rejet du pourvoi en cassation de Léon Bertrand ce mercredi accouchant de la confirmation définitive des peines prononcées par la Cour d’appel de Basse-Terre le 7 mars 2017 vont entraîner la mise en oeuvre de l’incarcération de celui qui ne sera plus, prochainement, maire de Saint-Laurent, un fauteuil qu’il occupe depuis 35 ans. Léon Bertrand est en effet désormais définitivement condamné en France à 3 ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 80 000 €. Il a en outre été condamné à la peine complémentaire de privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 3…