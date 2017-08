Ce légionnaire qui nous parle des orpailleurs clandestins : « Ils sont tous petits mais ils nous échappent régulièrement quand on leur court après en forêt »

Alors que, selon un chiffre confirmé par le Parc Amazonien, le nombre de chantiers aurifères illicites atteint le nombre 177 contre 128 il y a un an (et 139 en novembre dernier) au sein de ce vaste espace protégé, Guyaweb a recueilli les confidences d’un légionnaire engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre cette activité aurifère illicite. L’homme est un colosse d’un pays étranger, partagé en Guyane entre ses missions de protection du centre spatial et celles de lutte contre l’orpaillage illégal. « Les missions de protection du CSG sont plus nombreuses mais durent 3 à 4 jours…