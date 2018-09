Le 12 septembre de Léon…

Mercredi, la Cour de cassation dira si Léon Bertrand n’est plus maire de Saint-Laurent du Maroni et retourne à la case prison ou s’il bénéficie d’un répit judiciaire de plus dans l’affaire dite «des pots de vin contre marchés truqués de la CCOG», la Communauté de communes de l’Ouest guyanais qu’il préside depuis avril 2001, les pots de vin ayant pu servir, en particulier, au financement de campagne électorale de l’intéressé à l’époque des faits reprochés. Il s’agit d’une interminable affaire – l’élu guyanais ayant décidé, comme il en a le droit, d’épuiser tous les recours possibles- dans laquelle Léon Bertrand a été jugé définitivement…