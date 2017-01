La hiérarchie académique critiquée dans son ensemble

Si la méthode diffère, des syndicats enseignants se rejoignent dans la protestation. Au lendemain du départ précoce de l’ex-recteur Youssoufi Touré et de l’arrivée de son successeur, Alain Ayong Le Kama, des syndicats réclament une refondation de la hiérarchie et du fonctionnement académiques. Ils appellent collectivités et citoyens à appuyer leurs demandes. Le piquet installé depuis quelques jours devant le rectorat par le collectif « pour un recteur guyanais » divise des syndicats de l’éducation. Un tract distribué par l’un des membres, le Steg-Utg, exprime que le collectif « a posé un acte fort le jeudi 19 janvier 2017 en…