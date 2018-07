Bac : les premiers résultats

Voici les résultats du premier groupe d’épreuves de la session 2018 du baccalauréat général et technologique.

Le taux de réussite pour le baccalauréat général est de 67,83 %, en légère augmentation par rapport à l’an passé (66,6%).

Les taux par séries sont les suivants : Economique et Sociale = 66% (2017 : 67,8%), Littéraire = 73% (2017 : 65,5%), Scientifique = 66,13% (2017 : 66,4%).

Pour le baccalauréat technologique le taux de réussite est de 57,59 %, contre 57,1 % en 2017.

Les taux par séries sont les suivants : ST2S = 55,69% (2017 : 57,7%), STHR = 63,15% (2017 : 47,4%), STi2D = 59,73% ( 2017 : 58,2%), STL = 55,9% (2017 : 59,3%), STMG = 57,52% (2017 : 56,6%).

Les oraux « de rattrapage » – second groupe d’épreuves – se dérouleront mardi 3 et mercredi 4 juillet et les résultats définitifs de la session 2018 du baccalauréat général et technologique seront connus vendredi 6 juillet.