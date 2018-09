Affaire Marie-Laure Phinéra-Horth : la Chambre de l’instruction baisse le montant de la caution à verser par l’intéressée de 20 000 à 15500 euros et l’autorise à sortir de Guyane sans en demander la permission au juge…

La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Cayenne a partiellement confirmé, en l’allégeant un tantinet, l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire délivrée le 9 août dernier par le juge d’instruction Jonas Nefzi à Marie-Laure Phinéra-Horth, a-t-on appris ce mardi de source judiciaire. La Chambre, dans son arrêt, baisse le montant de la caution demandée initialement par le juge et autorise désormais l’édile à sortir du territoire guyanais sans devoir en demander la permission au juge, ce qu’exigeait au contraire l’ordonnance du 9 août. Explications et rappel de l’affaire. «Il s’agit d’une confirmation partielle avec maintien du cautionnement mais limité à 15 500 euros et payable…