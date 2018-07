Report du premier essai à feu du moteur d’Ariane 6 et de Véga-C

Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) devait procéder pour le compte de l’Agence spatiale européenne (ESA), au tout premier essai à feu du moteur P120C qui permettra de « valider la technologie du propulseur commun à la nouvelle génération de lanceurs européens Ariane 6 et Vega-C afin de poursuivre leur développement » avait annoncé le CNES.

Ce premier essai à feu du moteur P120C annoncé le 29 juin, reporté le 12 juillet, ne s’est finalement pas déroulé ce jeudi après-midi. « Une nouvelle date » sera communiqué, a annoncé le CNES.

Le moteur P120C servira de propulseur d’appoint sur Ariane 6 et de premier étage sur Vega-C. Son principal atout est d’ « augmenter la cadence de production des boosters au CSG jusqu’à 35 moteurs à propulsion solide par an ». P120C est « basé sur des technologies innovantes dérivées du P80, actuel premier étage de Vega, le P120C viendra battre le record du plus grand moteur monolithique en fibre de carbone jamais conçu. »

Cet essai qui se déroulera au Banc d’essai des accélérateurs à poudre (BEAP) au Centre spatial guyanais, va permettre d’examiner le modèle de développement du P120C grâce à la collecte de près de 600 mesures a précisé Arianespace.



Pour rappel les premiers tirs des futurs lanceurs Ariane 6 et Vega-C auront lieu respectivement en juillet 2020 et à l’automne 2019.