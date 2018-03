Prochain lancement d’Ariane le 5 avril

Pour son deuxième lancement de l’année depuis le Centre Spatial Guyanais, Ariane 5 devra mettre sur orbite deux satellites appartenant à des sociétés japonaise et britannique.

« Avec cette 242e mission à réaliser avec un lanceur Ariane, la deuxième du lanceur lourd en 2018, Arianespace répond une fois de plus aux ambitions de deux de ses partenaires de long terme : l’opérateur japonais SKY Perfect JSAT et le britannique Avanti Communications » indique la société Arianespace.

« 19e satellite de l’opérateur SKY Perfect JSAT à être lancé par Arianespace », DSN-1/Superbird-8 « s’inscrit dans le Programme d’amélioration et d’exploitation des fonctions de télécommunication par satellite en bande X pour lequel DSN Corporation, filiale de SKY Perfect JSAT, a signé un contrat avec le ministère de la Défense japonais » précise Arianespace.

HYLAS 4 devra quant à lui offrir « aux fournisseurs d’accès à Internet, aux opérateurs de réseaux mobiles, aux gouvernements et aux opérateurs de satellites de toute l’Europe des télécommunications par satellite fiables et sécurisées » et ce satellite haut débit « desservira également des régions de l’Afrique centrale et occidentale, tandis que ses faisceaux orientables lui permettront de couvrir de plus l’Europe, les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud ».