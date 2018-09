La 100e Ariane 5 depuis la Cocoteraie

Comme à l’accoutumée la population kouroucienne s’est rassemblée sur la plage emblématique de la Cocoteraie de la ville spatiale pour assister au décollage du lanceur Ariane 5 ce mardi 25 septembre.

Pour cette 100e mission symbolique, la ville de Kourou avait organisé un décompte final sur cette plage de la Cocoteraie éclairée par une pleine lune et c’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’Ariane 5G est partie au-dessus de l’océan pour sa mission de mise sur orbite de deux satellites de télécommunications, Horizons 3e et Azerspace-2/Intelsat 38.

« Ca valait le coup d’attendre jusqu’à la dernière minute. C’est une fierté et je suis heureux d’assister à ce 100e lancement en famille » a témoigné Vincent, habitant de Kourou qui travaille « dans le spatial ». Un 100e lancement d’Ariane 5 qui s’est fait désirer : prévu à 18h53, il avait été interrompu car un « rouge » s’était produit. C’est à la toute dernière minute de la fenêtre de tir, 19h38, qu’Ariane 5 a finalement décollé.

Il est loin le temps où sous le contrôle du directeur des opérations Pierre Ribardière, la première Ariane 5 avait explosé à 4000 mètres au-dessus de Kourou, moins de 40 secondes après son décollage, le 4 juin 1996, à cause d’un dysfonctionnement informatique. Ses débris tombant en pluie de feu visible depuis la plage de la Cocoteraie provoquèrent la stupeur et l’émotion dans le public. Des images archivées par l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), que Guyaweb s’est procurées (à voir ci-dessous).

Un an après cet échec Ariane 5 débutait sa première mission et s’envolait vers le succès, le 30 octobre 1997. C’était le début de la grande aventure spatiale européenne avec cette Ariane 5 qui en 22 ans de service a connu 5 échecs et 95 succès en mettant en orbite 207 satellites pour 68 clients.