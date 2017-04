Arianespace met la pression sur les élus

Dans un courrier daté du 12 avril adressé aux élus guyanais – les parlementaires, les présidents de l’Association des maires et de la Collectivité Territoriale de Guyane, les maires de Kourou et de Sinnamary – le président d’Arianespace Stéphane Israël évoque les risques que le conflit social fait peser sur les emplois induits par l’activité spatiale en Guyane, qui s’ajoutent à de lourdes pertes financières et pertes d’image (Guyaweb du 04/04/2017).

« Si l’ancrage du Centre spatial est, à l’évidence, indissociable de la Guyane, l’activité que nous y générons n’est, elle, nullement garantie et peut donc se rétracter fortement » écrit Stéphane Israël, car selon lui les clients d’Arianespace « sont parfaitement libres de choisir d’autres solutions de lancement » et » les États européens de même que les institutions et agences européennes (…) n’ont aucune obligation juridique de lancer depuis le CSG. »

Rappelant que l’activité spatiale « génère 9000 emplois au total » et » représente 40% de la masse salariale du secteur privé en Guyane », le président d’Arianespace affirme que « ce qui est en jeu, c’est tout simplement la pérennité de ces emplois en Guyane. »

Et Stéphane Israël de conclure à l’adresse des élus guyanais: « Votre expression s’agissant de la possibilité d’accéder sans délai au CSG pour y reprendre les activités que nous devons honorer pour nos clients serait très importante. Votre voix compte, car c’est désormais l’avenir de l’emploi lié à l’activité spatiale en Guyane qui est en jeu. »

Depuis jeudi soir 13 avril, sur décision du collectif Pou Lagwiyann dekolé, tous les barrages installés en Guyane sont « ouverts jusqu’à nouvel ordre », à l’exception de celui de la Carapa à Kourou qui bloque l’accès au Centre Spatial Guyanais.