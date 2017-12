Wayana Blues : d’Ouvéa à Antecume Pata

Wayana blues, le nouveau roman de Laurent Pipet met en scène une révolte dans les villages wayana du Haut-Maroni, librement inspirée de la prise d’otage d’Ouvéa survenue en Nouvelle-Calédonie en 1988. Consultant en énergies renouvelables et président de l’association Kwala Faya qui salarie une quinzaine de personnes pour la formation, la réalisation et l’entretien de kits solaires dans les villages isolés de l’Oyapock et du Maroni, Laurent Pipet mobilise dans Wayana blues sa connaissance de ces territoires qu’il fréquente depuis quinze ans. En avril 1988, des militants indépendantistes kanaks occupent la gendarmerie d’Ouvéa. Quatre gendarmes sont tués. S’ensuit la prise…