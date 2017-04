«Sur le volet social, les entreprises de Guyane vont pouvoir économiser 200 millions d’euros par an pendant 10 ans…»

Stéphane Lambert, le président du Medef Guyane n’est pas mécontent de certaines mesures du plan d’urgence pour la Guyane, présenté par le gouvernement mercredi au cours du Conseil des ministres et relatives au secteur économique. Il dévoile certains chiffres et ne veut plus de barrages. Après les avoir soutenus pendant deux semaines, Stéphane Lambert les trouve désormais «totalement injustes». Entretien. Guyaweb : Que pensez-vous de la prise de position mercredi d’Alain Tien-Liong, l’ex-président du conseil général, désormais élu d’opposition à la CTG qui a demandé une pause du mouvement jusqu’à la formation du nouveau gouvernement ? Tout cela rejoint nos problématiques et…