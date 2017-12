Vaste coup de filet autour d’une mine d’or mafieuse dans l’Amapa

La police fédérale brésilienne a mené une vaste opération jeudi 30 novembre dans pas moins de 3 Etats du Brésil : Rio de Janeiro, Sao Paulo et l’Amapa avec plusieurs mandats d’arrêts exécutés à l’égard notamment de chefs d’entreprises et de personnalités de l’Amapa. L’enquête vise une mine d’or illégale et destructrice de l’Amapa qui produisait de l’or sous couvert d’exploration, en utilisant des produits toxiques, tout en ayant bénéficié de l’application de politiques publiques visant l’insertion de garimpeiros (!) Un ancien maire d’Oiapoque figure parmi les personnes placées en détention provisoire. Selon la police fédérale, rapporte la presse brésilienne,…