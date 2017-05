Vers un musée de l’esclavage à Paris

Le 3 mai dernier, les statuts du Groupement d’intérêt public (GIP) « Mission de la mémoire de l’esclavage, des traites et de leurs abolitions » ont été signés à l’Elysée. Ce GIP, destiné à devenir une Fondation dès 2018, a pour objectif de « donner à la mémoire de l’esclavage l’institution nationale qui lui manque encore ». L’annonce officielle de sa création a eu lieu aujourd’hui, mercredi 10 mai, par François Hollande lors de la commémoration de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Lionel Zinsou, économiste franco-béninois et premier ministre du Bénin de juin 2015 à…