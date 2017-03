Un truc qui cloche dès le premier point de revendication des « 500 frères contre la délinquance »

« Élargissement de l’état d’urgence à la Guyane » : tel est le premier point de revendication du collectif des « 500 frères contre la délinquance. » Un point qui nous a fait tiquer au sein de la rédaction de Guyaweb. Et pour cause, l’état d’urgence est élargi à la Guyane… depuis novembre 2015. Et il y est toujours en vigueur. Ce point intrigant a été abordé lors de la réunion du 22 février en préfecture entre ce collectif naissant contre la délinquance qui défile cagoulé et les autorités de l’Etat qui lui faisaient face. De propos du procureur que nous avons recueillis, il ressort qu’il…