Affaire des 53 kilos de cocaïne dans 3 valises d’un trio marseillais à Félix Eboué : le parquet, estimant le tribunal trop indulgent, fait appel

Cinq ans de prison ferme pour Dominique Lambert et Alicia Castellon avec maintien en détention. Trois ans pour Kevin Lambert, le fils de Dominique, laissé en liberté : telles ont été les peines prononcées mardi 18 avril, le jour même du procès, par le tribunal correctionnel de Cayenne. Le trio avait défrayé la chronique en étant interpellé le dimanche 27 mars 2016 à Félix Eboué avec au total un peu plus de 53 kilos de cocaïne dans trois valises. Le parquet de Cayenne qui avait requis 8 ans avec maintien en détention pour les deux premiers nommés et 5 ans avec mandat de…