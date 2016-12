Tribunal administratifÂ : l’audience de l’affaire opposant l’ex-directeur gÃ©nÃ©ral To-Sah-Be-Nza Ã  la CCOG reportÃ©e suite Ã  un dÃ©pÃ´t in extremis, par la collectivitÃ©, d’un mÃ©moire en dÃ©fense…

La fin de la semaine dernière, pendant que Léon Bertrand, maire de Saint-Laurent du Maroni et président de la CCOG (Communauté de communes de l’Ouest guyanais) expliquait (1), par sa qualité « d’élu ayant un sens aigu de la démocratie », sa décision de recevoir Marine Le Pen, candidate FN annoncée aux Présidentielles, l’actualité de la juridiction administrative guyanaise était censée ramener sur le devant de la scène, l’affaire des « pots de vin et marchés truqués » de la CCOG. En effet, une requête de l’ancien directeur général des services (DGS) à la CCOG et ancien directeur de campagne de Léon Bertrand, Augustin…